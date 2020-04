Dez autocaravanas reforçam apoio a pessoal hospitalar e bombeiros no Norte

O objetivo é instalar seis unidades no Hospital de Braga, duas no Hospital de Gaia e uma no quartel dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, ficando com uma de reserva para futuras requisições, explicou o coordenador do movimento à agência Lusa.

Segundo Pedro Castro, o número de autocaravanas e caravanas cedidas por empresas e particulares para apoio ao combate à pandemia sobe para 31 viaturas, desde o arranque de "ISTAR contra o covid-19", em meados de março.

As dez que na quarta-feira viajam desde Lisboa até ao norte, cedidas pela empresa "GoFree", vão transportar viseiras do Movimento Maker Portugal, para distribuir em lares e hospitais, avança Pedro Castro.

Ao serviço estão já 21 unidades no Hospital de Gaia, Hospital de Braga, bombeiros de Leiria e da Maceira, e numa empresa de Tondela que realiza testes a doentes potencialmente infetados com covid-19.

O movimento, nascido de um grupo de Facebook, congrega já "mais de 300" destas unidades de alojamento cedidas pelos proprietários para albergar profissionais de saúde e outros que estejam envolvidos no combate à pandemia. A iniciativa conta com o apoio da Brisa, Via Verde e Galp, para deslocação das viaturas.

"A disponibilidade continua a crescer. Estamos a responder às solicitações que nos têm sido feitas. Aguardamos apenas que nos façam mais pedidos", sublinha o coordenador de "ISTAR contra o covid-19", que pretende criar em parques de campismo atualmente encerrados centros de quarentena para médicos, bombeiros e outros agentes obrigados ao isolamento.

"Enviámos uma proposta para a Associação Nacional de Municípios Portugueses para que se possa albergar essas pessoas fora dos locais de combate, para que não contagiem outros", explica.

Pedro Castro enaltece a generosidade dos proprietários envolvidos no movimento, tanto empresários e particulares, porque "estão a ceder o que é seu e a confiar algo que é precioso", sendo que as caravanas envolvidas estão avaliadas em "até 70 mil euros".

"A vontade de ajudar dos portugueses é algo que se está a mostrar maior do que a evolução do vírus. O povo está a mostrar mesmo sentido de Estado", conclui.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes, mais 34 do que na véspera (+10,9%), e 12.442 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira (+6%).

Dos infetados, 1.180 estão internados, 271 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 184 doentes que já recuperaram.