Dez casos confirmados de Sarampo na Região de Lisboa e Valetão confirmados

A Direção-geral de Daúde confirmou a identificação de 14 casos de sarampo na região de Lisboa e Vale do Tejo.



Até agora, 10 estão confirmados depois de análise no instituto Dr. Ricardo Jorge.



Os doentes são todos adultos e um deles está internado, com situação clínica estável.



Estes casos dizem respeito a dois surtos distintos mas ambos com origem noutros países europeus.



O sarampo é uma doença altamente contagiosa. Os sintomas aparecem, geralmente, entre 10 a 12 dias depois de ter sido infetado.



A Direção-geral de Saúde recomenda a vacinação para quem nunca tenha tido a doença, e por isso, não está imunizado e, em caso de dúvida, ligar para a Saúde24.