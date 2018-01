Dez distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Lusa31 Jan, 2018, 07:23 | País

De acordo com o Instituto, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre 06:00 de hoje e as 15:00 de sexta-feira devido à previsão de agitação marítima forte com ondas de 04 a 05 metros.

O IPMA colocou ainda sob aviso amarelo os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora entre as 11:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira.

Também o arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo hoje e quinta-feira por causa do vento forte de nordeste com rajadas até 100/110 quilómetros por hora.

Segundo o Instituto, o aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade, por nuvens médias e altas, na região Sul e possibilidade de ocorrência de aguaceiros no Baixo Alentejo e Algarve.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado a forte e por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora, no Algarve e nas terras altas do Centro e Sul até final da manhã, rodando para norte no litoral oeste a partir da tarde.

Está também previsto acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada no interior Norte e Centro e pequena descida da temperatura mínima em alguns locais das regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão variar entre -1 graus Celsius (em Bragança) e os 11 (em Faro) e as máximas entre 11 (na Guarda) e os 19 (em Santarém).

Na Madeira prevê-se céu com períodos de muita nebulosidade, aguaceiros, mais frequentes nas vertentes norte e nas zonas montanhosas, que poderão ser até ao início da manhã, localmente fortes, e sob a forma de neve nos pontos mais altos da ilha e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.

É também aguardado vento moderado a forte de norte, com rajadas até 70 quilómetros por hora, em especial no extremo leste da ilha da Madeira, soprando forte e com rajadas até 100 quilómetros por hora nas zonas montanhosas.

No Funchal as temperaturas vão oscilar entre os 14 e 19 graus.