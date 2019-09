Dez distritos estão em risco máximo de incêndio

No entanto, a par da pequena descida das temperaturas, está também previsto vento moderado a forte no litoral oeste, com rajadas que podem chegar aos 80 quilómetros por hora, em especial a sul do Cabo Mondego.



Na Proteção Civil, o ministro Eduardo Cabrita explicou que na última semana foram realizadas 750 operações, envolvendo 59 meios aéreos no combate aos incêndios.



O ministro revelou ainda que as prioridades na vigilância e no patrulhamento se vão manter.