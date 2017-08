Dez incêndios combatidos por mais de 1600 bombeiros

RTP 14 Ago, 2017, 09:25 / atualizado em 14 Ago, 2017, 10:03 | País

O número de incêndios a esta hora é bastante inferior ao dos últimos dias, mas a situação continua a ser preocupante, sobretudo em dez locais onde ainda se combatem as chamas.



No briefing da Proteção Civil na manhã de segunda-feira, adjunta da Proteção Civil, deu conta da situação no terreno, que mobiliza nesta altura 1618 operacionais e 492 meios terrestres.



Mais de uma centena de deslocados

Na ajuda às autoridades continuam no combate aos fogos elementos militares e da Força Aérea, bem como a ajuda europeia vinda de Espanha, ou a ajuda de Marrocos, presente em território nacional há vários dias.Quanto às temperaturas, para hoje espera-se uma ligeira descida que não deverá ter grande impacto para a situação no terreno. Por isso, oito meios aéreos foram mobilizados ao início do dia para "tentar aproveitar ao máximo o período da manhã", mais favorável ao combate às chamas.Nas últimas horas, houve a atualização no número de feridos para 45, com mais três feridos ligeiros a registar desde a noite de domingo. Quanto às pessoas retiradas, a adjunta da Proteção Civil refere que há pelo menos 112 deslocados neste momento, tratando-se de um número provisório.O número de deslocados diz respeito aos habitantes retirados preventivamente das habitações na sequência do incêndio de Vila de Rei.Em declarações aos jornalistas, Patrícia Gaspar destacou a situação de Vila de Rei, onde foi ativado o Plano Municipal de Emergência devido à propagação rápida das chamas. Outras situações no terreno a preocupar as autoridades estão em Santarém, com destaque para Abrantes e Ferreira do Zêzere, e ainda em Coimbra, em Carvalhosas e Louriçal do Campo.