Dez mortos e 24 feridos graves são o balanço da operação "Todos os Santos" da GNR

Entre quinta-feira e as zero horas de hoje foram contabilizados mais de mil acidentes rodoviários que fizeram dez mortos, 24 feridos graves e ainda 357 feridos ligeiros. Nestes quatro dias de fim de semana prolongado a GNR reforçou o patrulhamento nas estradas com maior tráfego.