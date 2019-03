Dez viaturas incendiadas de madrugada em Lisboa, seis totalmente destruídas

Lusa27 Mar, 2019, 15:07 / atualizado em 27 Mar, 2019, 15:15 | País

De acordo com fonte das relações públicas da PSP de Lisboa, à 01:00 de hoje foi dado o primeiro alerta para a Rua Marquês Ponte de Lima (Mouraria), onde duas viaturas foram incendiadas (não totalmente) e ficaram com alguns danos.



Perto da mesma hora, na junção das Escadinhas Marquês Ponte de Lima com a Costa do Castelo, foram encontradas incendiadas mais quatro viaturas, duas das quais ficaram totalmente destruídas, enquanto as outras duas ficaram danificadas.