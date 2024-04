A psicóloga Rute Agulhas, coordenadora do Grupo VITA, esclarece que “até ao momento, foram reportadas [àquela estrutura] 86 situações”, entre as quais já “existem 19 pedidos de reparação financeira”.Em 17 de março, eram 12 as vítimas que haviam manifestado a intenção de pedirem indemnização à Igreja.