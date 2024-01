Dezenas de pessoas em vigília, junto à AR, pela idosa desaparecida há um mês no São Francisco Xavier

O hospital diz agora estar a investigar o caso do desaparecimento de Avelina Ferreira, uma utente com demência que desapareceu do hospital pouco depois de ter sido assistida nestes serviços.O conselho de administração do centro hospitalar adianta à Antena 1 que abriu um processo de inquérito para perceber o que aconteceu.A rádio pública tinha noticiado, ainda em dezembro, que a Entidade Reguladora da Saúde abriu uma investigação e o hospital confirma que o regulador já recebeu vários elementos que pediu sobre o caso .Avelina Ferreira tem 73 anos, sofre de demência e aquando da entrada no hospital foi impedida de ser acompanhada pelo marido nas urgências.

O hospital disse que saiu pelo próprio pé das instalações.





Um mês depois ninguém sabe do paradeiro da paciente.A filha lançou uma petição que pede mudanças na lei, que já reúne mais de duas mil e 600 assinaturas para que as alterações sejam discutidas no Parlamento e se evitem mais casos do género.