Dezenas de polícias foram ao Terreiro do Paço homenagear colegas

Após o fim do protesto em São Bento, dezenas de polícias deslocaram-se para o Terreiro do Paço para prestar homenagem ao colega da GNR que há dois dias morreu num acidente e também para recordar os "secos e molhados", como ficaram conhecidos os agentes que há 30 anos se manifestaram na Praça do Comércio.