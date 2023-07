Dezenas de reclusos inimputáveis vão ser libertados a 20 de agosto

O novo texto revoga o número 3 do Artigo 92.º do Código Penal, que permitia o prolongamento do internamento em crimes puníveis com penas superiores a oito anos. Agora define que, cumprida a pena, os inimputáveis terão de ser libertados.



A RTP apurou que esta alteração vai levar à saída de 14 detidos no Hospital Magalhães Lemos, 12 em Santa Cruz do Bispo, dez no Hospital Júlio de Matos e perto de 15 no Sobral Cid, em Coimbra. A maioria destes cidadãos foi condenada por crimes graves e sairá em liberdade a um domingo, dia 20 de agosto, sem retaguarda familiar, pelo que deverá ser a Segurança Social a encontrar uma solução.



O presidente do Supremo Tribunal de Justiça já se manifestou contra a alteração da lei. Henrique Araújo considera mesmo que esta deixa a sociedade desprotegida.



O presidente do Supremo Tribunal de Justiça já se manifestou contra a alteração da lei. Henrique Araújo considera mesmo que esta deixa a sociedade desprotegida.

Por sua vez, o coordenador nacional das políticas da saúde mental, Miguel Xavier, apela à duplicação das verbas previstas para esta área. Considera que o valor inserido no Plano de Recuperação e Resiliência não é "uma bazuca", mas antes "uma fisga".