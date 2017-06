Dezoito concelhos de cinco distritos do país em risco máximo

Lusa 25 Jun, 2017, 10:26 / atualizado em 25 Jun, 2017, 10:26 | País

De acordo com a informação disponível no `site` do IPMA, estão com risco `máximo` de incêndio os concelhos da Guarda, Trancoso, Celorico da Beira, Sabugal, no distrito da Guarda.

No distrito de Castelo Branco estão com risco `máximo` os concelhos de Penamacor, Vila Velha de Ródão e Vila de Rei, enquanto no distrito de Santarém estão sob o mesmo aviso os concelhos de Mação e Abrantes.

Estão ainda sob o mesmo alerta os concelhos de Nisa e Gavião, no distrito de Portalegre, e Alcoutim, Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves e Monchique no distrito de Faro.

O IPMA colocou também em risco `muito elevado` e `elevado` de incêndio vários concelhos de todos os distritos do país, com principal incidência no interior.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre `reduzido` e `máximo`.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje, nas regiões norte e centro, céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir da manhã.

As previsões apontam também para períodos de chuva ou aguaceiros a partir do final da manhã, que poderão ser localmente intensos a partir da tarde, com condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.

O vento estará fraco, soprando moderado de noroeste no litoral a sul do cabo Carvoeiro, prevendo-se também uma pequena subida da temperatura máxima no litoral.

Para a região sul, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir da tarde no Baixo Alentejo e Algarve.

Períodos de chuva ou aguaceiros até meio da tarde, que se poderão prolongar até final da tarde no Alto Alentejo, onde há condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante norte, moderado no litoral e por vezes forte nas terras altas, rodando para sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde.

O IPMA prevê também uma pequena descida da temperatura máxima, mais significativa no Algarve.

As temperaturas máximas previstas para hoje são de 35 graus Celsius em Faro, 32 em Braga, 26 em Lisboa e no Porto.