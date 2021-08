Dezoito mortes e 2.377 contágios nas últimas 24 horas, internamentos mantêm tendência dcrescente

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão internadas 866 pessoas com covid-19, 194 das quais em unidades de cuidados intensivos, de onde saíram duas pessoas nas últimas 24 horas.

Dos novos casos, 1.004 registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (42,2 por cento do total), enquanto 659 foram diagnosticados na região Norte (27,7%).

Doze das mortes com covid-19 nas últimas 24 horas verificaram-se na zona de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Algarve, uma no Norte e uma no Centro.