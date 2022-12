Dezoito pessoas retiradas de prédio após explosão de gás em Viana do Castelo

Em declarações à agência Lusa, António Cruz referiu desconhecer o número total de habitantes do edifício com dois pisos e águas-furtadas, sendo que a receber acompanhamento dos serviços de ação social da Câmara de Viana do Castelo estão 18 pessoas retiradas do prédio.

O responsável disse desconhecer a existência de crianças entre as pessoas que foram retiradas do edifício, que se encontra isolado e que vai ser alvo de peritagem por parte dos bombeiros sapadores e de técnicos municipais.

O prédio fica situado na rua arquiteto Ventura Terra, na União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela), junto ao campo de futebol do Sport Clube Vianense.

A explosão, seguida de incêndio, ocorreu pelas 06:20.

Segundo o comandante António Cruz, o ferido grave foi transportado para o hospital de Viana do Castelo.

Pelas 08:00, o incêndio já tinha sido extinto pelos bombeiros.

Segundo o `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, chegaram a estar no local 25 elementos, apoiados por 10 veículos.

Ao local comparecerem os bombeiros voluntários e sapadores, a PSP e a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.