DGS. 20 pessoas em quarentena em Lisboa vão para casa no sábado

As 20 pessoas que chegaram a Portugal em 02 de fevereiro vindas de Wuhan, epicentro do coronavírus Covid-19, e que voluntariamente estão de quarentena, saem do hospital no sábado, anunciou esta terça-feira a diretora-geral da Saúde.