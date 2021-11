DGS acelera vacinação contra gripe e dose de reforço contra a Covid-19

Quanto à Covid-19, o reforço chegou já a 351 mil pessoas e há mais 35 mil agendadas.



No total, um milhão e 500 mil pessoas com mais de 65 anos são elegíveis para esta vacina até meados de dezembro. Das pessoas que já foram vacinadas nesta nova fase, 221 mil receberam as duas vacinas ao mesmo tempo.