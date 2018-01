DGS aconselha portugueses a protegerem-se do frio

RTP04 Jan, 2018, 16:30 | País

A partir desta sexta-feira, dia 5 de janeiro, as temperaturas vão descer em Portugal continental e a Direção-Geral da Saúde aconselha a população a proteger-se das doenças típicas da época.



Lembrando que nas terrasaltas do Norte e Centro, as temperaturas máximas vão estar abaixo de 14 ºC em Lisboa e Faro, prevendo-se 4ºC na Guarda. A madrugada de sexta-feira para sábado vai registar valores negativos em muitas parte do país.



Para isso, a DGS pede o uso de vestuário apropriado, como luvas, cachecol, gorro, calçado confortável e roupa quente, utilizando, de preferência, várias camadas de roupa. É pedido que as pessoas se mantenham hidratadas e que ingiram sopas quentes.

Vacinação recorde no último ano

A diretora-geral da DGS realizou esta quinta-feira um briefing em que explicou que apesar das temperaturas que estão para vir, a atividade gripal em Portugal está controlada e é normal para a época.



Graça Freitas anunciou que no último ano houve recorde de vacinação, com mais de um milhão de 300 mil pessoas a receber a vacina para a gripe. A diretora-geral da saúde lembrou que ainda há centros de sáude e farmácias que possuem o produto para quem ainda se quer proteger.Apesar das recomendações, Graça Freitas diz que o país está em epidemia gripal, sendo que a atividade é moderada na região norte e leve na zona de Lisboa e Vale do Tejo, encontrando-se dentro da média da União Europeia."Há múltipla circulação de múltiplos vírus", declarou Graça Freitas que explicou que vírus B é o mais comum e o mais normal para a época.Em relação a pessoas internadas e com um quadro mais grave, Graça Freitas afirmou que se tratam de pessoas idosas que já têm um historial de outras doenças.