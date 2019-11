DGS admite não ser normal aumento da mortalidade materna

Foto: Reuters

Durante 2018 registou-se a morte de 17 mulheres na sequência de complicações na gravidez, no parto, ou no período pós-parto.



Para registar números idênticos seria preciso recuar até 1980, para encontrar uma taxa tão elevada em Portugal.



Ouvida pela Antena 1, Graça Freitas garante que as autoridades de saúde estão a analisar todas as mortes, para identificar as causas.



A diretora Geral de Saúde admite estar preocupada com este aumento para o dobro do número de mortes na maternidade.



Graça Freitas diz que estão a ser estudados todos os casos de morte materna ocorridos no ano passado.