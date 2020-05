DGS admite que regras para creches não garantem risco zero mas minimizam

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

A diretora-geral da Saúde admitiu que as regras descritas na orientação da DGS sobre a reabertura das creches não garantem "risco zero" de contágio, assegurando que minimizam a probabilidade de infeção por covid-19.