DGS alerta para "risco aumentado" de propagação do vírus nos cultos religiosos

"Considerando a interação social e proximidade entre membros da comunidade, importa reconhecer o risco aumentado de propagação do vírus, bem como o impacto da doença em grupos que podem ter uma representatividade considerável nos cultos, nomeadamente pessoas com mais de 65 anos e pessoas com comorbilidades", sublinhou a entidade liderada por Graça Freitas.

A lista com recomendações dirigidas às instituições religiosas e aos participantes nas celebrações foi publicada no `site` da DGS, vincando que "nos locais de culto e religiosos existe risco de transmissão direta e indireta de SARS-CoV-2 e, como tal, medidas adicionais devem ser tomadas para evitar a transmissão" do novo coronavírus.

O objetivo é "orientar a adoção de medidas que evitem ou limitem a transmissão por SARS-CoV-2 em locais de culto e durante as celebrações de culto", assinalou a DGS.

"Torna-se, assim, necessário que as Instituições de Culto e Religiosas planeiem a resposta às necessidades diárias das suas comunidades durante a frequência nos seus espaços e eventos de culto, salvaguardando sempre a saúde pública e a adoção de medidas necessárias para minimizar a propagação da covid-19", vincou.

Desde logo, com a retoma das cerimónias religiosas, as diferentes confissões devem "elaborar e/ou atualizar um plano de contingência interno para covid-19 que contemple os procedimentos a adotar perante um caso suspeito" da doença, informou a DGS.

As celebrações, atividades, encontros, reuniões, catequeses e outros eventos de culto que implicam a aglomeração de pessoas devem ser limitados ou adiados, quando não for possível cumprir com as orientações transmitidas pelas autoridades de saúde.

Segundo a DGS, também se devem manter ativos os "meios de transmissão alternativos, nomeadamente com recurso a meios telemáticos" das celebrações religiosas.

A entidade também recomenda que seja removido ou proibido "o toque de objetos ou substâncias do local de culto, nomeadamente água benta e outros símbolos".

As instituições devem também providenciar uma sinalização para os lugares que podem ser ocupados de forma a garantir o distanciamento de, pelo menos, dois metros entre pessoas, que não se aplica a coabitantes.

O acesso sem supervisão ao local de culto e o acesso a visitas coletivas devem ser limitados, e a adoção das medidas de proteção e distanciamento público, etiqueta respiratória e higiene das mãos "amplamente" divulgadas pelos organizadores das cerimónias, realçou.

As instituições religiosas têm também de disponibilizar um dispensador de solução à base de álcool para as pessoas desinfetarem as mãos, pelo menos, à entrada e à saída do local de culto e em pontos estratégicos, e promover o arejamento e higienização rigorosa dos espaços, entre várias outras orientações.

A DGS deixou também uma série de recomendações para os cidadãos, desde o cumprimento das orientações de entrada e saída dos locais de culto, ao respeito pelos lugares definidos.

A desinfetação das mãos com solução à base de álcool, a manutenção da distância recomendada de dois metros entre pessoas não coabitantes em todos os momentos, e a suspensão de saudações com contacto físico, como apertos de mão, beijos ou abraços, também são referidas, além do uso de máscara facial e de outros cuidados recomendados, extensíveis a todas as instituições religiosas.

Cada confissão tem ainda de adaptar os seus rituais específicos às novas regras, com o objetivo de tentar fornecer a maior segurança possível a todos os envolvidos nas cerimónias.

Várias confissões religiosas preparam a retoma das cerimónias presenciais em Portugal, a partir de sábado, com novas regras para os fiéis e adaptações dos cultos, após uma paragem superior a dois meses por causa da pandemia de covid-19.

Portugal contabiliza pelo menos 1.383 mortos associados à covid-19 em 31.946 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de maio.