DGS assegura que surto de Reguengos de Monsaraz está controlado

A Diretora-Geral da Saúde assegura estar controlado o surto de Covid-19 em Reguengos de Monsaraz. Em Évora, após uma reunião com a ARS do Alentejo, Graça Freitas mostrou confiança no trabalho que está a ser feito apesar do elevado número de mortos.