DGS confirma 25 casos de sarampo na região norte

"Até às 19 horas do dia 16 de março de 2018 foram notificados, na Região Norte, 72 casos suspeitos de sarampo, a maioria dos quais com ligação laboral ao Hospital de Santo António, no Porto", pode ler-se no comunicado da DGS.



De acordo com a Direção-Geral de Saúde são já 25 os casos confirmados de sarampo na região norte, havendo 72 casos suspeitos.



"Dos 72 casos notificados, 25 foram confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e 15 foram infirmados; os restantes casos aguardam resultado laboratorial".



Três pessoas estão internadas devido à doença mas encontram-se em "situação clínica estável". O organismo liderado por Graça Freitas explicou que todos os casos que confirmam são em pessoas adultas, sendo que a maioria são mulheres (16).



Dos 25 casos confirmados, cinco não estão vacinados, quatro têm esquema vacinal incompleto e um apresenta um esquema vacinal desconhecido. O relatório da DGS confirma também que dos 25 casos, 22 estão ligados ao Hospital de Santo António, no Porto.



Foram administradas mais de 800 vacinas para o sarampo, parotidite e rubéola a profissionais da estrutura hospitalar, sendo que está em curso uma investigação epidemiológica detalhada sobre a situação.



"Até às 17 horas do dia 16 de março, foram administradas 865 doses de vacina VASPR (sarampo, parotidite e rubéola) a profissionais do Hospital de Santo António. Está em curso a vacinação de doentes internados".



A DGS continuar a pedir à população para ter cuidados para não contrair a doença e para que seja revisto o boletim de vacinas para saber qual a situação vacinal. Quem contraiu a doença já se encontra imunizado.