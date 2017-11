DGS confirma dois novos casos de legionella

RTP22 Nov, 2017, 20:11 / atualizado em 22 Nov, 2017, 20:32 | País

De acordo com a atualização feita pela Direção-geral da Saúde às 19h30 desta quarta-feira, dois dos casos de infeção agora confirmados estavam em investigação. São dois doentes com idades superiores a 80 anos. Estão em situação clínica estável e encontram-se internados nos hospitais de São Francisco Xavier e Egas Moniz.



Desde dia 15 que não se registavam novos casos de pessoas infetadas.



Dos cinco casos em investigação, dois tiveram alta, uma pessoa está internada em enfermaria e duas estão em Unidades de Cuidados Intensivos.



Os óbitos registados até agora ocorreram a 6 (2 óbitos), 9, 10 e 12 de novembro.



Os casos de infeção por legionella referem-se a pessoas com história de doença crónica ou fatores de risco, sendo que 68 por cento dos casos se referem a pessoas com mais de 70 anos.



A bactéria `legionella` é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até 10 dias.