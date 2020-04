DGS considera que há todas as condições para 25 de Abril no parlamento

Foto: Tiago Petinga - Lusa

A Direção-Geral da Saúde considera que há todas as condições de segurança e controlo de infeção para comemorar "com dignidade" os 46 anos do 25 de Abril na Assembleia da República no contexto da pandemia da covid-19.