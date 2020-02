DGS diz que "todo o cuidado é pouco" e manda atualizar planos de contingência

"Todo o cuidado é pouco, temos de treinar, capacitar", disse Graça Freitas, em conferência de imprensa, em Lisboa, onde foi feito um novo balanço sobre a infeção pelo novo coronavírus (2019-nCov).

Graça Freitas referiu que Portugal está a preparar-se para uma "eventual escalada de infeções", pelo que foi dada indicação às unidades de saúde (hospitais e centros de saúde) para que os planos de contingência sejam "atualizados, reformulados, reavivados" de forma a haver profissionais formados e treinados e equipamento de proteção disponível.

A Direção-Geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge tiveram hoje reuniões de trabalho com as administrações regionais de saúde, hospitais, Instituto Nacional de Emergência Médica, laboratórios e entidades aeroportuárias para "atualizar procedimentos" face ao surto do `2019-nCov`.