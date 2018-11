DGS. Estudo da OCDE sobre infeções resistentes não reflete realidade atual em Portugal

Foto: Lusa

Num comunicado hoje divulgado, a Direção-geral da Saúde (DGS) argumenta que o estudo foi realizado com dados anteriores a 2015, o que, no caso português, torna penalizadora uma extrapolação ou tendência futura, porque "não reflete a realidade atual do país" nem os resultados do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências a Antimicrobianos que teve em 2014 o seu primeiro ano completo de atividade.