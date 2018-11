DGS garante não haver rutura de stock da vacina da gripe

Reuters

Nos últimos dias circulou a informação de que a vacina estava a faltar em algumas farmácias e centros de saúde porque os portugueses aderiram em força à campanha de vacinação deste ano.



De acordo com Graças Freitas o que se passou é que a empresa fornecedora das vacinas teve um problema e o número de vacinas programado não esteve acessível no período programado.



A diretora geral da Saúde diz que o problema já foi resolvido e que Portugal vai contar com as 1,4 milhões de vacinas para a gripe previstas para este ano.