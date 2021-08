DGS já autoriza vacinação, sob recomendação médica, a jovens entre os 12 e os 15 anos

Até aqui destinada apenas a adolescentes com doenças de risco. Agora, é para todos.Fonte do grupo de trabalho para a vacinação Covid esclarece que deverá emitir um comunicado sobre o assunto ainda esta terça-feira.Os responsáveis vão reunir para determinar as condições logísticas do processo.

E com esta decisão a Confederação das Associações de Pais espera que a vacinação dos adolescentes entre os 12 e os 15 anos de idade comece a tempo do arranque do ano letivo.