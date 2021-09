DGS permite lotação máxima dos lugares sentados nos recintos desportivos

No caso de não existirem lugares sentados no recinto, a lotação “deve ser objeto de determinação conjunta entre a entidade licenciadora da lotação, a Autoridade de Saúde territorialmente competente e as Forças de Segurança do território”.“O Organizador deve garantir que todos os colaboradores e público dispõem de máscaras faciais no momento de entrada do recinto, no decorrer do evento e no momento de saída do recinto desportivo”, esclarece o documento., reduzindo e fracionando a afluência de espetadores até ao início do espetáculo”.





Recomenda-se ainda que as estradas e saídas tenham circuitos próprios, de forma a reduzir o contacto e o cruzamento de pessoas. Durante os intervalos, a DGS recomenda que a circulação do público seja reduzida e fora do recinto, “devem ser minimizados os riscos de aglomeração”.



A autoridade de saúde afirma que o risco de transmissão da Covid-19 é inferior nos espaços abertos e recomenda a ventilação de forma natural em ambientes fechados.