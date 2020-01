DGS. Pico da gripe já terá sido atingido

Em conferência de imprensa, Graça Freitas chamou a atenção para as assimetrias regionais, destacando que o Alentejo não teve atividade gripal epidémica. O Algarve só agora é que está a entrar na fase epidémica, mas de baixa intensidade.





No Norte e Centro do país a tendência é decrescente. Diz ainda Graça Freitas que na região de Lisboa e Vale do Tejo, a gripe está "num planalto", estável mas ainda sem atividade a decrescer.







De acordo com esta responsável, mais de dois milhões de portugueses vacinaram-se contra a gripe. "Nunca se vacinou tanto em Portugal como este ano", disse. "Só no Serviço Nacional de Saúde vacinámos cerca de 10 por cento a mais do que nos anos anteriores. E também aumentaram as vacinas em farmácia".





A diretora-geral de Saúde alerta no entanto que "poderá haver uma segunda onda", sendo que para isso "basta haver uma alteração drástica do clima e do vírus".