DGS recomenda suplementos de vitaminas e minerais para bebés e grávidas com alimentação vegetariana

O alerta da Direção-Geral da Saúde no Dia Mundial da Alimentação salienta que a dieta não omnívora no primeiro ano de vida deve estar sempre sob supervisão médica. A DGS alerta ainda para os erros cometidos na alimentação das crianças.

A diretora nacional para a Promoção da Alimentação Saudável também identifica problemas na comida que as crianças ingerem e na quantidade excessiva que é oferecida às crianças.











Portugal está entre os países europeus com mais crianças com excesso de peso nos primeiros 4 anos de vida.







Maria João Gregório aponta para o excesso de açúcar nos hábitos alimentares.Graça Raimundo, vice-presidente da Ordem dos Nutricionistas, esteve no Bom Dia Portugal e apontou as principais falhas no combate ao excesso de peso nas crianças e o que pode ser feito para inverter a situação, como a adoção de uma alimentação saudável desde os seus primeiros anos.