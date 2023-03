Dia da Mulheres. PR considera insuficientes passos para a igualdade

Lembra as "trabalhadoras, cuidadoras e protagonistas da história", defende que são "exemplo através de gerações, de sabedoria, coragem, cuidado, apesar dos obstáculos com que se deparam, de violência, assédio e discriminação" de que muitas vezes são vítimas até no seio das famílias.

O Presidente reconhece que "a Democracia deu passos decisivos para salvaguardar a igualdade na lei e mitigar a discriminação contra as mulheres, mas são "ainda insuficientes na promoção da igualdade de oportunidades".



Expressa solidariedade às que vivem o sofrimento e o medo em silêncio e deixa uma palavra de esperança quando se refere ao encontro que terá, ainda hoje, com uma associação criada por mulheres que vivem ou viveram em situação de sem-abrigo.