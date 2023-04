Dia de eleições para o Conselho Superior da Magistratura

A lista A é encabeçada por Azevedo Mendes, que tomou posse em fevereiro como juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), após desempenhar as funções de presidente do Tribunal da Relação de Coimbra desde fevereiro de 2017. Na sua carta de apresentação, Azevedo Mendes comprometeu-se a inverter o que disse ser "o estado de manifesto distanciamento entre o corpo dos juízes e o seu principal órgão de governo", o CSM.À frente da lista B está Afonso Henrique, chefe de gabinete do atual vice-presidente do CSM, José Sousa Lameira, que enfatizou o trabalho efetuado nos últimos quatro anos de mandato, como a assessoria aos juízes prevista desde a reforma judiciária de 2014, a criação do gabinete de comunicação do organismo ou a implementação da medicina do trabalho.A votação realiza-se através de votos por correspondência e presencial. Os votos por correspondência tinham o dia 10 de abril como prazo para dar entrada no CSM, enquanto o voto presencial decorre entre as 9h00 e as 19h00 desta quarta-feira na sede do CSM, em Lisboa, e nos Tribunais da Relação do Porto, de Coimbra e de Évora.O CSM é o órgão responsável pela nomeação, colocação, transferência e promoção dos juízes dos tribunais judiciais e pela ação disciplinar dos magistrados, sendo presidido por inerência pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça.