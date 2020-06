Dia de Portugal nas comunidades com programa especial "Portugal no Mundo"

De acordo com um comunicado emitido hoje pelo MNE, a edição especial do programa "Portugal no Mundo" será "transmitida em simultâneo na RTP Internacional e na RTP1, no final da manhã e durante o período da tarde do dia 10 de junho".

"As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na rede diplomática e consular contam com uma atenção particular à evocação da diáspora portuguesa e da sua importância", referiu a nota do ministério liderado por Augusto Santos Silva.

Mas, "atendendo à situação excecional com que o país e mundo se deparam", a nota adiantou que "foi necessário adaptar as comemorações da rede ao contexto de restrições vivido na maior parte dos países, procurando-se assegurar, apesar de todas as limitações, um modelo de alcance global que permitisse levar a celebração do Dia de Portugal a todos os postos e ao maior número de portugueses e lusodescendentes possível".

Com esse objetivo, o MNE propôs à Rádio e Televisão de Portugal uma colaboração para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

"Essa parceria materializar-se-á numa edição especial do programa `Portugal no Mundo`", afirmou o ministério, acrescentando que será transmitido em simultâneo na RTP Internacional e na RTP1 no final da manhã.

Esta emissão será também disponibilizada em `streaming` na plataforma RTP Play e será partilhada pelas páginas e redes sociais das missões diplomáticas e consulares portuguesas no estrangeiro, adiantou.

Ainda de acordo com o comunicado do MNE, a emissão especial do programa "Portugal no Mundo" contará com mensagens institucionais, dirigidas à diáspora, testemunhos de cidadãos nacionais e lusodescendentes de diferentes áreas.

O programa terá um foco particular nas duas expressões musicais da cultura portuguesa reconhecidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como Património Cultural Imaterial da Humanidade: o fado e o cante alentejano.

"Apesar das limitações impostas pelo momento, alguns postos da rede diplomática portuguesa complementarão as comemorações do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas com iniciativas culturais de âmbito local", revelou a nota do MNE.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou perto de 391 mil mortos e infetou mais de 6,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,8 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.465 pessoas das 33.969 confirmadas como infetadas, e há 20.526 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.