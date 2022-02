Dia de Portugal vai ser celebrado em Braga e no Reino Unido

Assim, nos termos do disposto no artigo 4.º do referido diploma, designo a cidade de Braga como sede das comemorações, em 2022, do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, bem como junto das comunidades portuguesas no Reino Unido", "O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 20-A/2016, de 27 de abril, estabelece que o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é comemorado em Portugal e junto das comunidades portuguesas no estrangeiro.", lê-se na nota divulgada esta terça-feira no site da Presidência.





A comissão que irá organizar as comemorações será presidida por Jorge Miranda, professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.







Integram também esta comissão o almirante António da Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Fernando Frutuoso de Melo, chefe da Casa Civil do Presidente da República, o vice-almirante Luís de Sousa Pereira, chefe da Casa Militar do Presidente da República, Rita Magalhães Collaço, secretária do Conselho de Estado, o tenente-General João Vaz Antunes, secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional, Ana Cristina Baptista, secretária-geral da Presidência da República, e ainda a embaixadora Clara Nunes dos Santos, chefe do Protocolo do Estado.”





Desde o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa que as cerimónias do 10 de junho se desdobram por várias geografias, incluindo sempre uma cidade ou região de Portugal, mas também as comunidades portuguesas em vários países.







Em 2016, primeiro ano deste modelo de comemorações, o Dia de Portugal foi celebrado entre Lisboa e Paris. Em 2017, as comemorações decorreram no Porto e no Brasil, nomeadamente nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo.







No ano seguinte, em 2018, a comemoração decorreu entre os Açores e várias cidades norte-americanas com grandes comunidades portuguesas. Em 2019, Marcelo viajou desde Portalegre até Cabo Verde para a celebração do Dia de Portugal.







Em 2020, ano de pandemia e com várias restrições em vigor, a cerimónia simbólica decorreu em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos. Já no ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou a data no Funchal, Madeira, seguindo depois para Bruxelas, para junto da comunidade portuguesa na Bélgica.