Dia do Exército celebrado em Viana do Castelo para mostrar proximidade e competência

O Dia do Exército vai ser celebrado em Viana do Castelo, 24 e 29 de outubro, envolvendo 1.200 militares e 170 viaturas para mostrar que é um ramo próximo das pessoas, "competente e confiável".

"O Exército está presente junto das pessoas, está presente no território, está presente onde é necessário (...) O Exército é competente. Fazemos bem as coisas, estamos bem preparados e somos confiáveis. Somos solidários. Não conseguem ver um militar que não tenha gosto em ajudar o próximo", afirmou o Chefe do Estado-Maior do Exército, Eduardo Mendes Ferrão.

O responsável falava em conferência de imprensa, na Câmara de Viana do Castelo, durante a apresentação do programa das comemorações do Dia do Exército na capital do Alto Minho.

O Dia do Exército tem como referência a celebração da tomada de Lisboa a 24 de outubro de 1147, pelas tropas de D. Afonso Henriques, patrono do Exército português.

Durante seis dias, a cidade vai ser palco de diversas iniciativas de natureza militar, cultural, desportiva e recreativa, distribuídas por vários espaços da cidade.

O Chefe do Estado-Maior do Exército adiantou que as celebrações vão contar com a participação de 1.200 militares, 170 viaturas, entre outros equipamentos.

"O Exército está na rua, próximo das pessoas para mostrar aquilo que é e, para mostrar a atratividade que tem", referiu.

Além do "caracter expositivo" das iniciativas integradas no Dia do Exército, o Chefe do Estado-Maior do Exército destacou a importância da interação dos militares com as pessoas para "dar a conhecer o passado, presente e o futuro" do Exército.

"As pessoas não identificam o Exército à investigação, desenvolvimento e inovação. Associam-nos às operações militares, ao apoio militar de emergência quando vamos ajudar nos fogos, nas cheias, quando vamos socorrer as pessoas. Associam-nos às operações que estamos a fazer na República Centro Africana, na Roménia, os treinos que fazemos em território nacional, mas o Exército é muito mais do que isto", frisou.

Outro dos objetivos será, disse, mostrar aos jovens que o Exército pode ser uma oportunidade profissional.

"A formação ministrada no Exército é certificada. Somos inclusivos. No Exército todos contam. O Exército permite a progressão na carreira(...)", apontou, adiantando que "ainda este ano" os praças "poderão ingressar nos quadros permanentes do Exército".

O General Eduardo Mendes Ferrão explicou que um ou uma jovem que pretenda ingressar na carreira militar "tem um futuro que aposta na formação, na investigação, desenvolvimento e inovação".

O Dia do Exército começa a ser celebrado, no dia 24, às 10:30, na igreja de Santa Cruz, em Coimbra, com a cerimónia de evocação e homenagem a D. Afonso Henriques.

A inauguração da Expo Exército 2023 em Viana do Castelo está marcada para as 16:00, na Praça Eixo Atlântico.

Durante os seis dias estão programadas demonstrações cinotécnicas, de "inativação de engenhos explosivos" ou de "capacidade de armas químicas", salto noturno de paraquedistas, entre outras.

Um concerto pela Banda Sinfónica do Exército, um sarau gímnico e musical, música de câmara e uma corrida solidária são outras das iniciativas que vão decorrer na cidade.

O último dia contará com a missa de Ação de Graças e Sufrágio, no santuário da Senhora da Agonia, uma Cerimónia Militar, no campo d`Agonia.

Também presente na conferência de imprensa de apresentação da Expo Exército 2023, o presidente da Câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, sublinhou a "experiência única" que a cidade vai viver.

"Viana do Castelo vai poder fazer parte da história do Exército", frisou.

O autarca socialista garantiu que "os vianenses vão mostrar toda a sua disponibilidade para interagir com os militares, numa simbiose perfeita".