Dia do Trabalhador comemorado em liberdade há 48 anos

Depois de 48 anos de ditadura, o Dia do Trabalhador de 1974 foi comemorado em liberdade. Imagens raras ou inéditas do arquivo da RTP mostram como mesmo nas pequenas terras, de norte a sul do país, muitos encheram as praças e subiram às estátuas para saudar a chegada da liberdade e da democracia.