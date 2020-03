Dia Internacional. Mulheres ganham menos que os homens em Portugal

Um dado revelado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, através do site Pordata, a propósito no Dia Internacional da Mulher.Uma diferença que é mais significativa quando se olha, como conta a jornalista Margarida Vaz, para as habilitações de ambos os sexos.Em declarações à Antena 1 a ministra da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, considera que em Portugal a diferença de salários já foi mais significativa.A ministra aproveitou a ocasião para anunciar que a partir de junho haverá um novo barómetro que vai permitir decompor o fenómeno ao detalhe, empresa a empresa.