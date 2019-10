As mulheres que sofrem de obesidade são 32,1 por cento, número superior ao de homens obesos, que não chegam aos 25 pontos percentuais.



Há, apesar de tudo, uma diminuição do número de crianças com excesso de peso. São cerca de 12 por cento as crianças entre os 6 e os 8 anos que sofrem de obesidade.