DIAP coloca Bruno de Carvalho atrás de vários ataques

São vários os factos que o Ministério Público aponta a Bruno de Carvalho. Um deles deixou o ex-presidente do Sporting visivelmente embaraçado diante do juíz do Barreiro.



Bruno de Carvalho não negou ter recebido seis chamadas no seu telefone pessoal feitas pelo ex-lider da Juve Leo, Fernando Mendes, na madrugada anterior ao ataque, mas desvalorizou o episódio apesar de ter acontecido entre a 1h32 e as 2h40 da manhã.



Foi neste momento que o Ministério Publico acredita que Bruno de Carvalho deu luz verde a Fernando Mendes para comandar um exército de encapuzados que pretenderam intimidar, humilhar e agredir os jogadores e equipa técnica do Sporting.