Dias que antecederam reunião no Infarmed marcados por queda abrupta de novos casos

O anúncio do fim do estado de emergência e a passagem a uma situação de calamidade, que a partir de segunda-feira permitirá a abertura faseada da economia, motivou um alívio que já se traduz num aumento considerável dos portugueses nas ruas.



Mas verifiquemos o que nos dizem os números que estiveram na base do calendário de regresso anunciado ontem pelo primeiro-ministro e na comunicação do fim do estado de emergência feita ao país pelo Presidente da República, na passada terça-feira, dia 28 de abril, logo após uma reunião no Infarmed com o chamado conselho de sábios.



Nas 48 horas antes ocorreu uma travagem a fundo nos testes realizados que se traduziu numa descida brutal do número de novos casos de infeção.



De uma média de quatro mil testes por dia, no dia 26 fizeram-se apenas 1161 testes à covid-19 e no dia anterior à decisão politica, apenas 1494.



Quando os testes voltaram aos valores normais, os novos de casos de infeção aumentaram de imediato e ontem perante um novo pico de 540 casos, a Diretora-Geral de Saúde admitiu que houve um atraso na contabilização.



Mas a verdade dos números está espelhada por todo o país nesta investigação do Sexta às 9.



Durante o fim de semana, os dados sobre os infetados na maioria dos concelhos mais populosos do país estiveram parados sem qualquer alteração. Identificámos pelo menos 35 municípios onde isto aconteceu.



Hoje, confrontada com esta coincidência no calendário politico, Graça Freitas assumiu que os números do boletim nacional são indicativos e não determinísticos.