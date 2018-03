Diferenciação salarial aumentou em Portugal

Foto: Thomas Hodel - Reuters

Quem o refere é o relatório do gabinete estatístico europeu Eurostat.



Nos últimos cinco anos, em Portugal, a diferença aumentou mais de 4,5 % aferindo agora os trabalhadores masculinos mais 17,5 por cento do que as mulheres.



Um valor acima da média europeia, que se situa nos 16% na disparidade de rendimentos, o mesmo será dizer que por cada hora de trabalho, um euro pago ao homem, corresponde a 84 cêntimos pagos a uma mulher.



Segundo o Eurostat as diferenças na Europa, em média tiveram pequenas oscilações.