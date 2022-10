Digital nas cidades e corrupção debatidos pela Administração Local

Entre os temas do colóquio está uma “websummit” sobre a transformação digital das cidades e territórios sustentáveis, na qual devem ser apresentadas soluções “com uma dimensão de inteligência informática” que é “decisiva para a evolução da atividade administrativa”, ainda de acordo com o presidente da ATAM.Outro dos destaques vai para um debate sobre a prevenção da corrupção nas autarquias locais, que encerra o colóquio, no sábado, e que segue uma das bandeiras da ATAM, que na semana passada lançou um guia sobre a prevenção da corrupção no âmbito das autarquias locais, em parceria com a Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM) e a Associação de Estudos de Direito Regional e local (AEDREL).O programa inclui ainda a descentralização de competências, as novas regras da contratação pública de proximidade, a problemática da gestão dos recursos humanos, “a questão do financiamento externo e do pacote financeiro, a que as autarquias podem recorrer para desenvolver no próximo ciclo os seus investimentos públicos, particularmente o plano de recuperação”, e a reorganização das freguesias.