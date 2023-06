Digital News Report. Portugueses admitem fugir às notícias

O documento adianta que as notícias da guerra na Ucrânia são as mais evitadas pelos portugueses.Ainda de acordo com o Digital News Report, o país continua a ser um dos mercados onde menos se paga por notícias. Cerca de 11 por cento dos portugueses compram subscrições de serviços noticiosos nainternetmas a média global é de 17 por cento.

O relatório indica também que Portugal é o quinto país que mais valoriza o serviço público de media, neste caso prestado pela RTP. E 66 por cento dos portugueses reconhecem que é importante ou muito importante - principalmente entre os mais velhos, com maiores rendimentos e escolaridade.