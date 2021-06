Diminuem reações adversas a vacinas notificadas às autoridades de saúde

As queixas mais reportadas são reações no local da injeção, dores musculares ou dores de cabeça.



Durante o período analisado, nenhuma morte de pessoas vacinadas esteve relacionada com as vacinas.



Miguel Antunes, da direção de Fármaco-Vigilância do Infarmed, explicou na RTP3 a relevância destes dados no processo da vacinação contra a Covid-19.