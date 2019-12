Dioceses em falta na criação de comissões de protecção de menores

As novas regras impostas pelo Papa Francisco para proteger as vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica entraram em vigor há seis meses mas, até ao momento, em Portugal, ainda são poucas as dioceses a cumprir as indicações do Vaticano, como conta a jornalista Cláudia Godinho.



Apenas seis dioceses portuguesas avançaram com a criação de comissões de proteção de menores, as restantes dioceses - catorze - têm até junho de 2020 para avançar com essas comissões.