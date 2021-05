Diploma orgânico do novo Serviço de Estrangeiros e Asilo aprovado até fim de junho

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O ministro da Administração Interna voltou a estar esta tarde debaixo de fogo no Parlamento por causa da extinção do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras). Todos os partidos, com exceção do PS, consideram que o fim deste organismo devia ser discutido e votado na Assembleia da Republica.