Direção da PSP ouve sindicatos. Governo acusado de falta de resposta "em tempo útil"

”, começou por responder Paulo Santos, quando questionado sobre o carácter da reunião marcada para esta quinta-feira.Segundo o responsável, este encontro visa abordar “a conjuntura atual que diz respeito aos protestos que se estão a realizar um pouco por todo o país”., continuou, acrescentando que não acredita que o diretor Nacional da PSP apele ao fim das manifestações, uma vez que “tem anunciado a sua solidariedade com estas lutas”.Quanto aos pedidos de “bom senso” por parte do diretor Nacional da PSP, Paulo Santos considera que “os polícias têm dado provas daquilo que é a sua responsabilidade e o seu sentido de profissionalismo”.“Creio que aquilo que está em causa é uma luta que é justa e legítima. Relativamente às viaturas, o que posso dizer é que durante muito tempo a polícia tem tido problemas graves do ponto de vista da frota automóvel”, argumentou. “Se calhar agora está a impor-se mais rigor (…) naquilo que é o desempenho da missão. Mas o importante é não desvirtuar as atenções para aquilo que é o mote desta luta”.assegurou ainda.Os protestos que têm decorrido em todo o país, disse ainda, tornam “bem evidente aquilo que é a insatisfação das forças de segurança”.frisou, dizendo ainda que José Luís Carneiro “sabia destes problemas, sabia do estado de alma dos profissionais, sabia destas comparações que não foram preservada no que diz respeito ao próprio funcionamento da Polícia Judiciária e à realidade salarial”.

Paulo Santos garante que os polícias em protesto não têm posto em causa da segurança da população.

Já sobre a equiparação de suplementos da PSP e da Polícia Judiciária, o responsável disse que não queria “evocar a comparação”, mas considerando “o tratamento entre essas estruturas” tem de “ser evocada neste momento”., vincou. ““O nosso mote não é criticar a atribuição de suplemento à PJ. É um conjunto de situações que têm sido colocadas nos últimos tempos e esta machada final demonstrou a inércia, uma cegueira por parte do Governo”.Segundo Paulo Santos,reafirmou acusando