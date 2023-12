A Direção da rádio TSF demitiu-se em reação aos despedimentos impostos pelo grupo Global Media. Saem depois do grupo confirmar a saída de cerca de 30 trabalhadores da TSF.

Para a direção, que tomou posse há menos de três meses, estes despedimentos não permitem a concretização do projeto apresentado em setembro com promessa de investimento, expansão e até de algumas contratações.



O ministro da Cultura recebe esta tarde uma delegação de jornalistas das várias marcas do grupo Global Media.