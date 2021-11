Direção de Rio atribui ao "presidente eleito" responsabilidade de indicar cabeças de lista

Na ata da reunião de segunda-feira, a que a Lusa teve hoje acesso, repetem-se praticamente todos os critérios aprovados para a elaboração das listas de 2019, incluindo a "concordância com a orientação estratégica da Comissão Política Nacional e disponibilidade para cooperar de forma politicamente leal e solidária".

No entanto, onde há dois anos se lia que cabia ao presidente do partido indicar os cabeças de lista, agora refere-se que essa responsabilidade é do "presidente eleito", ou seja, o que sair das eleições diretas de 27 de novembro.

A Comissão Política Nacional será, contudo, a liderada por Rio até ao Congresso, que se realiza entre 17 e 19 de dezembro.

São candidatos a presidente do PSD o atual líder Rui Rio e o eurodeputado Paulo Rangel, tendo também anunciado a intenção de apresentar uma candidatura o ex-candidato autárquico do partido a Alenquer, Nuno Miguel Henriques.